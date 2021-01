VIDEO Faza anului în rugby: ce s-a întâmplat după ce arbitrul a fost luat pe sus de un jucător la un meci din Franța

23:50

Marius Șumudică (49 de ani) a fost victima unui derapaj rasist, în direct la televiziunea turcă „a Spor”.CONTEXT: Mehmet Büyükekşi, președintele lui Gaziantep, spune că Marius Șumudică are un salariu de 1,2 milioane de euro și că ar vrea o mărire substanțială, până la 1,7 milioane de euroAntrenorul român are altă variantă. Spune că primește sub un milion de euro, sumă care e împărțită cu oamenii din staff. ...