Francesco Totti, șase ani de la un moment istoric și un selfie special

E nuntă mare în showbiz-ul românesc: Irina Pavlenco, fostă component a trupei Sweet Kiss, se mărită cu fostul soț al Ralucăi Podea! Mai mult decât atât, cele două au devenit chiar bune prietene. Și nu […] The post Nuntă mare în showbiz! Irina Pavlenco se mărită cu fostul soț al Ralucăi Podea! appeared first on Cancan.ro.