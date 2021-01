FOTO Zlatan Ibrahimovic a „șocat” la ultimul meci din Serie A » Gestul suedezului face înconjurul planetei

11:50

Benny Adegbuyi (35 de ani), kickboxerul care l-a învins pe marele Badr Hari în finalul anului trecut, a atins din nou subiectul sensibil al rasismului. Întrebat dacă a fost victima rasismului în România, luptătorul a oferit un răspuns sincer: „Nu, românii nu sunt rasisți. Am avut mici incidente, dar fiecare pădure cu uscăturile ei. În general, nu am avut probleme mari. Din contră, am fos apreciat”, a spus Benny Adegbuyi, în cadrul emisiunii „Digi Sport Matinal”. ...