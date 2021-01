Cum a reacționat Marius Elisei, după ce Oana Roman a plecat cu copilul în vacanță

23:20

Emily Burghelea a scris câteva rânduri din inimă, emoționante, pentru soțul ei, dar a devăluit, între altele, că se află la a doua relație cu Andrei. Însărcinată fiind în luna a șaptea, fosta asistentă de […] The post Emily Burghelea, dezvăluire uluitoare despre soțul ei: ”Atunci ne-am despărțit! Era un casanova!” + ”Am intrat în perfuzii la propriu!” appeared first on Cancan.ro.