Caz șocant în Dâmbovița. Trei adolescenți, reținuți de polițiști pentru că ar fi profitat de un băiat de 11 ani

09:40

Patru comune din Timiș, mai precis Dumbrăvița, Ghiroda, Giroc, Moșnița Nouă, intră în carantină pe fondul numărului ridicat de cazuri covid, depistatate acolo, în ultima perioadă. Carantina intră în vigoare în data de 10.01.2021, ora […] The post Carantină, în patru comune din Timiș. Când intră măsura în vigoare appeared first on Cancan.ro.