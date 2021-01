Campania de vaccinare anti-COVID/ 5.993 de persoane - imunizate în ultimele 24 de ore

17:30

Sprijinul pentru organizarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo, programate pentru această vară după o amânare de un an cauzată de pandemia de coronavirus, este la cel mai scăzut nivel în Japonia, potrivit unui sondaj efectuat duminică, în mijlocul celui de-al treilea val al pandemiei în arhipleagul nipon, scrie AFP.Peste 80% dintre persoanele intervievate de agenţia de ştiri Kyodo consideră că Jocurile Olimpice din 2020 ar trebui anulate sau amânate din nou, potrivit unui sondaj realizat pe 1.041 de participanţi, contactaţi aleatoriu prin telefon. Procentul reprezintă un salt cu 20 de puncte aproximativ faţă de cei 60% care îşi exprimaseră această reticenţă pe 6 decembrie, când s-a făcut un studiu asemănător.În sondajul telefonic efectuat duminică la nivel naţional, aproximativ 35% dintre intervievaţi au declarat pentru Kyodo că sunt în favoarea unei anulări directe, în timp ce 45% au spus că evenimentul ar trebui amânat a doua oară.Aşa cum se ştie însă, organizatorii JO Tokyo 2020 au declarat că o altă întârziere este exclusă şi insistă ca Jocurile să aibă loc în ciuda stării de urgenţă declarată săptămâna aceasta în zona Tokyo, în urma unei creşterii numărului cazurilor de Covid-19.Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au insistat, vineri, asupra faptului că marele eveniment polisportiv planetar, amânat cu un an din cauza coronavirusului, se va desfăşura aşa cum este prevăzut, în această vară, în ciuda declarării stării de urgenţă de către guvernul japonez.Joi, premierul nipon Yoshihide Suga a anunţat că starea de urgenţă cu o durată de o lună vizează regiunea metropolitană Tokyo şi trei regiuni adiacente, începând de vineri, într-un moment în care Japonia se confruntă cu o netă recrudescenţă a pandemiei.Responsabilii comitetului Tokyo-2020 au declarat în mai multe rânduri că o nouă amânare a Jocurilor - care urmează să debuteze pe 23 iulie - nu este luată în calcul sub nicio formă. Aceştia au insistat vineri asupra faptului că starea de urgenţă nu va duce la eşuarea acestor planuri."Această declarare a stării de urgenţă oferă ocazia de a pune sub control situaţia Covid-19 şi de a ne asigura că Tokyo-2020 planifică Jocuri sigure în această vară. Vom face pregătirile necesare în consecinţă", au precizat organizatorii într-un comunicat.Yoshihide Suga a declarat joi că ţara sa se angajează să organizeze Jocuri Olimpice "sigure" şi este convins că opinia publică îşi va schimba opinia faţă de desfăşurarea acestora atunci când Japonia va începe vaccinările, prevăzute să debuteze la sfârşitul lunii februarie.Dick Pound, membru al Comitetului Internaţional Olimpic, a fost citat joi de BBC afirmând că nu poate fi "sigur" că Jocurile se vor desfăşura aşa cum este planificat, din cauza necunoscutelor legate de evoluţia virusului în cele 200 de zile rămase până la startul competiţiei. AGERPRES/(AS- editor: Adrian Drăguţ, editor online: Adrian Dãdârlat)