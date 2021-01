Alegeri prezidenţiale în Kârgâzstan: Populistul Japarov, clasat pe primul loc

23:20

Actorul american Arnold Schwarzenegger a dezvăluit duminică, fără să precizeze exact acest lucru, trecutul nazist al tatălui său într-un emoţionant apel la unitatea adresat americanilor după violenţele de la Capitoliu, pe care le-a apreciat ca o tentativă de lovitură de stat pusă la cale de preşedintele Donald Trump, notează AFP. Într-o înregistrare video publicată şi pe Twitter, fostul guvernator republican al Californiei, care s-a născut în Austria în 1947, a făcut o comparaţie între asaltul manifestanţilor pro-Trump asupra sediului Congresului SUA şi "Noaptea de cristal" din Germania anului 1938, noaptea pogromului când naziştii au devastat case şi magazine deţinute de evrei. My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5— Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021 "Miercuri, a fost Ziua de cristal aici, în Statele Unite", a spus el, cu aer grav, aşezat la biroul său. "Geamurile sparte au cele ale Capitoliului", a adăugat Arnold Schwarzenegger."Am crescut înconjurat de oameni înfrânţi care beau pentru a-şi uita vinovăţia de a fi participat la cel mai rău regim din istorie", a povestit interpretul lui Conan Barbarul şi Terminatorului. "Nu am împărtăşit niciodată acest lucru în public, dar tatăl meu venea beat acasă, o dată sau de două ori pe săptămână, ţipa, ne bătea şi o speria pe mama", a adăugat el.Fostul culturist nu a spus explicit că tatăl său a fost nazist şi a adăugat că nu îl învinovăţeşte într-adevăr de acest lucru, deoarece "tatăl meu, ca şi vecinii noştri, au fost înşelaţi de minciuni şi ştiu până unde poate merge genul acesta de minciuni"."Preşedintele Trump a încercat să răstoarne rezultatul unor alegeri, şi alegeri corecte. El a încercat o lovitură de stat înşelând oamenii cu minciunile lui", a continuat Arnold Schwarzenegger, al cărui mesaj a devenit repede viral."Preşedintele Trump este un conducător ratat. El va rămâne în istorie ca cel mai rău preşedinte dintre toţi", a mai spus el. "Ceea ce este bine e că, în curând, va valora cât un vechi mesaj pe Twitter", a ţinut să adauge actorul american. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)