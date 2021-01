Simona Hapciuc de la Survivor, umilită de o internaută! Cum a reacționat concurenta din tabăra Faimoșilor, după ce a fost numită c***ă

19:20

Claudia Pătrășcanu este o mamă de nota 10 pentru Nicholas şi Gabriel, băieții pe care îi are din mariajul alături de Gabi Bădălău. În cele mai noi postări, artista a dezvăluit cum reușește să treacă […] The post Claudia Pătrășcanu, o mamă de nota 10! Cum reușește artista să treacă peste problemele pe care i le face Gabi Bădălău appeared first on Cancan.ro.