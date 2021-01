Dan Negru: „Am fost la un pas săcumpărProTv, Antena şiKanalD, cu tot cu Esca, Stoiceasca şi Süleyman“

10:45

Oficiali ai forţelor de aplicare a legii din cadrul FBI au declarat sub anonimat că FBI şi Departamentul de poliţie din New York (NYPD) au informat Poliţia Capitoliului despre posibilitatea iscării unor violenţe şi au descurajat mai mulţi extremişti aflaţi sub investigaţie să plece la Washington, relatează NBC News.