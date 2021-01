Adevăratul motiv pentru care Jador a venit la Survivor România. L-a spus cu ochii în lacrimi: „Își bătea joc de mine”

00:10

Imagini incredibile cu marea jucătoare de tenis a României! Simona Halep se comportă ca orice om „de rând”, în ciuda faptului că are o avere estimată la 47 de milioane de euro. CANCAN.RO a întâlnit-o […] The post Simona Halep a umplut o sacoșă de rafie la shopping și a cărat-o pe umăr, ca pe o geantă de echipament appeared first on Cancan.ro.