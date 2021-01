Merkel consideră ''problematică'' suspendarea lui Trump pe reţelele de socializare

14:00

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, luni, după ce i-a fost administrat vaccinul contra COVID-19, că este un gest de normalitate, iar imunizarea reprezintă speranţa avută în acest moment."Îndemn toţi românii să se vaccineze. L-am făcut astăzi, nu a fost cu nimic diferit faţă de cel antigripal", a transmis Arafat, la ieşirea de la Spitalul MAI "Dimitrie Gerota". El a precizat că angajaţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) vor continua să se vaccineze în următoarele zile, pentru a da un exemplu de "normalitate". Potrivit lui Arafat, nimeni nu a dat "ordin" privind vaccinarea şi există şi angajaţi care doresc să se mai informeze."Este un gest de normalitate. Eu abia am aşteptat să ajung să pot să mă vaccinez şi am promis că fac acest lucru public ca să arăt un lucru - ce recomandăm, îl facem şi noi. Nu recomandăm oamenilor să se vaccineze, dacă noi nu ne vaccinăm. Îndemnul meu către toţi este să înţeleagă că asta este speranţa pe care o avem în acest moment, asta este calea care dacă o urmează cât mai mulţi, vaccinul fiind voluntar, nu este considerat obligatoriu, este un vaccin sigur, este un vaccin care este gratuit, dacă totuşi cât mai mulţi îl facem reuşim poate cât mai repede să ajungem la o situaţie cât mai aproape de normalitate", a spus Arafat.Şeful DSU a îndemnat populaţia să nu asculte toate "afirmaţiile nefondate" despre vaccin şi să meargă pe informaţiile care sunt justificate ştiinţific."Asta este prima, mai avem o doză de făcut pe data de 1 februarie, care este doza de rapel. Pentru mine a fost foarte uşor, eu mă vaccinez în fiecare an pentru gripa sezonieră, pot să spun că nu e nicio diferenţă din punctul acesta de vedere", a explicat Arafat.În opinia sa, campania de vaccinare merge bine. "Nu stăm nici cel mai bine, nici cel mai prost", a susţinut el."Există premise de îmbunătăţire, dar până acum eu consider că printre ţările din jurul nostru noi am mers ok, ca şi început", a afirmat Raed Arafat.