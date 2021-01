Alexandru Rafila: Eficiența vaccinurilor anti-COVID-19 este „probabil de doi ani”, inclusiv asupra noii tulpini din marea Britanie

14:00

Acum un an, China anunţa decesul primei persoane infectată cu noul coronavirus. La acea dată erau 41 de cazuri confirmate. De atunci peste 1,9 milioane de oameni şi-au pierdut viaţa pe tot globul ca urmare a pandemiei de Covid-19. Împlinirea unui an de la primul deces anunţat oficial a trecut neobservată la Wuhan, relatează Realitatea PLUS.