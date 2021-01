Anunț important pentru pensionari! În ce condiții sunt obligați să depună Declarația Unică la ANAF

11:30

A patra tranșă de vaccin Pfizer a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, dar și pe aeroporturile din Timișoara și din Cluj. Un total de 150.150 de doze de vaccin au fost distribuite la […] The post A patra tranșă de vaccinuri anti-COVID a ajuns în România. 150.150 de doze au fost distribuite în toată țara appeared first on Cancan.ro.