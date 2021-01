PSD: Cu sute de mii de copii fără acces la internet şi fără tablete, şcoala online este un dezastru

16:50

Călin Popescu-Tăriceanu respinge acuzaţiile DNA conform cărora ar fi luat mită când ocupa funcţia de prim-ministru, explicând că nu s-au făcut plăţi către firma Microsoft cât timp el a condus Guvernul şi, în consecinţă, nu primit "niciun ban"."Am o experienţă de 30 de ani, care mă face să cred că nimic nu este întâmplător. La mine nu a ajuns niciun ban şi nu avea de ce să ajungă. Dosarul Microsoft este legat de licenţele pe care statul român trebuia să le achite firmei Microsoft. În perioada mandatului meu, cu toate că au fost luate patru hotărâri de guvern, dintre care una era vizată de procurorul general de atunci, doamna Kovesi, nu au făcut decât să inventarieze licenţele Microsoft şi nu s-a plătit niciun ban către firma Microsoft în perioada mandatului meu. Deci, nu aveau cum să ajungă bani la mine. Din ce? Legătura se face cu consultanţii pe care PNL i-a avut o perioadă de vreme, care au avut un contract care a fost onorat în integralitate şi alte obligaţii nu au existat. Consultanţii au dat în judecată PNL pentru recuperarea sumei integrale a contractului. Nici eu, nici PNL nu am primit aceste sume. Această sumă de 800.000 de dolari este în capul DNA că ar fi fost într-un fel virată sau folosită de PNL. În dosar, eu nu apar ca fiind beneficiarul vreunei sume şi nici PNL, ca să fie clar", a afirmat Tăriceanu, luni, la Antena 3.El a explicat că dosarul a fost deschis cu mult timp în urmă."Erau o serie de acuzaţii care nu erau deloc evidente şi clare. Eu eram acuzat de luare mită, dar în dosarul de la Procuratură se spune că, de fapt, banii nu au ajuns la mine, că banii ar fi fost luaţi de altcineva cu care eu nu am avut nicio legătură... Genul de dosar făcut de DNA pe considerente politice, un dosar care avea 17.000 de pagini, trimis la Parlament, în care, când ne-am uitat, nu am găsit nimic care să fie acuzator la adresa mea, ci numai o însăilare de presupuneri şi de aberaţii juridice care încercau să mă pună într-o lumină defavorabilă", a adăugat Tăriceanu.Direcţia Naţională Anticorupţie cere Parchetului General sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis pentru începerea urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu-Tăriceanu pentru luare de mită, faptele fiind de când acesta ocupa funcţia de prim-ministru.Potrivit DNA, solicitarea are în vedere că, în acest moment, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că persoana pentru care se cere efectuarea urmăririi penale ar fi primit, în mod indirect, în perioada 2007 - 2008, de la reprezentanţii unei companii austriece foloase materiale în valoare de 800.000 de dolari, constând în plata unor servicii de consultanţă. AGERPRES/(A, AS - autor: Livia Popescu, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei)