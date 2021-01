Turcan: Echipele de vaccinare sunt pregătite să gestioneze imunizarea persoanelor vulnerabile beneficiare de servicii sociale

19:50

Summitul One Planet dedicat biodiversităţii, început luni la Paris, dar care se desfăşoară în mare măsură online, este criticat de activista ecologistă suedeză Greta Thunberg, care l-a descris drept un simplu ''bla bla'', relatează agenţia DPA.''LIVE de la #OnePlanetSummit din Paris: Bla bla natură Bla bla importanţă Bla bla ambiţii Bla bla investiţii verzi Bla bla mare oportunitate Bla bla creştere ecologică Bla bla zero emisii nete Bla bla intensificaţi-vă acţiunile Bla bla speranţă Bla bla bla ... blocaţi în decenii de şi mai multă distrugere'', a scris Greta Thunberg pe Twitter.Preşedintele francez Emmanuel Macron a deschis luni acest summit ce are drept scop accelerarea implementării Acordului de la Paris privind Clima. Macron a amintit că niciunul dintre obiectivele stabilite pentru ultimul deceniu în ceea ce priveşte protecţia biodiversităţii nu a fost atins.Programat să se desfăşoare anul trecut în portul Marsilia, din sudul Franţei, dar amânat din cauza pandemiei, summitul se concentrează pe patru teme: protecţia ecosistemelor terestre şi marine; promovarea agro-ecologiei; mobilizarea finanţării; legătura dintre defrişări, conservarea speciilor şi sănătatea umană. Urmează să aibă intervenţii aproximativ treizeci de personalităţi.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mihaela Toth, editor online: Ada Vîlceanu) Citiţi şi: Summit-ul One Planet, desfăşurat la Paris, are drept obiectiv consolidarea acţiunilor pentru conservarea speciilor Preşedintele francez Emmanuel Macron a deschis summitul One Planet, consacrat biodiversităţii One Planet Summit: Marea Britanie va investi 3 miliarde de lire pentru protejarea naturii