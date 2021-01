Ioana, vizită la Istanbul alături de fiul ei înainte de a fi lovită de Ilie Năstase! ”Mi-a cerut să chibzuiesc!”

18:20

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au acționat, luni, pentru stingerea unui incendiu care s-a produs într-un apartament situat la etajul 1 dintr-un bloc din București, în Aleea Poarta Albă. Nu au fost găsite […] The post Operațiune de salvare emoționantă a pompierilor. Doi pui de iepure, scoși din flăcări. FOTO&VIDEO appeared first on Cancan.ro.