Emily Burghelea îl face vedetă pe bebe nenăscut: ”Primul clip împreună! Ce urmează o să zdruncine pereții!”

22:20

O femeie din Constanța și-a înjunghiat soțul, după ce s-au certat. Bărbatul a ajuns la spital, iar soția acestuia la Parchet, pentru audieri. Incidentul a avut loc în comuna Castelu, din judeţul Constanţa, duminică 10 […] The post O femeie și-a înjunghiat soțul, iar bărbatul a inventat un jaf ca să o scape de închisoare appeared first on Cancan.ro.