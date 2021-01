VIDEO CNCAV: Prima tranşă de vaccin anti-COVID-19 de la Moderna va ajunge miercuri în România

11:30

John Griffith Chaney, cunoscut sub pseudonimul Jack London, s-a născut la 12 ianuarie 1876, în San Francisco, California. A scris ficţiune şi nonficţiune - poveşti, povestiri, poeme, piese de teatru, eseuri, potrivit https://www.cliffsnotes.com şi https://www.thoughtco.com.La 13 ani s-a angajat pentru a se întreţine, lucrând 12-18 ore pe zi, îmbrăţişând diferite activităţi. În perioada petrecută la bordul unui vas a găsit sursa de inspiraţie pentru unele dintre poveştile sale. În 1893, la încurajarea mamei sale, s-a înscris într-un concurs de redactare, obţinând primul loc. Competiţia l-a motivat să se dedice scrisului. A urmat liceul şi apoi Universitatea din California. A părăsit cursurile şi a mers în Canada, încercându-şi norocul în minele de aur. Această experienţă l-a convins şi mai mult că are foarte multe resurse pentru a se dedica scrisului. A scris zilnic şi a vândut unele din povestirile sale unor publicaţii precum ''Overland Monthly'', în 1899.A publicat ''Son of the Wolf'', la 7 aprilie 1900. În 1901 şi 1905 a ţintit postul de primar al oraşului Oakland, fără să obţină voturile necesare. În 1902, avea să publice primele două romane ale sale: "The Cruise of the Dazzler" şi "A Daughter of the Snows", pentru ca un an mai târziu să guste succesul cu ceea ce avea să fie cel mai faimos roman al său - ''The Call of The Wild'' (''Chemarea străbunilor'' ), tradus în peste 30 de limbi şi vândut în peste un milion de exemplare. A urmat, în 1906, ''White Fang'' (''Colţ Alb''), care avea să fie, deopotrivă, un succes şi care a fost adaptat pentru marele şi micul ecran.Jack London a fost un pionier al genului ''science-fiction'', a scris despre catastrofe apocaliptice, conflicte ale viitorului, un scriitor dedicat genului, precum George Orwell, a împrumutat din ideile lui London, citându-i cărţile, ''Before Adam'' şi ''The Iron Heel'' (1906).Scriitorul american este cunoscut şi pentru romanele, foarte bine recepţionate de public, ''Martin Eden'' (1909), ''The Valley of the Moon'' (1913) sau ''The Sea Wolf'' (1904) - considerat de mulţi critici drept cel mai aproape de titulatura de marele roman american, potrivit https://www.cliffsnotes.com.A murit la 22 noiembrie 1916, în locuinţa sa din California.AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu, editor: Mariana Zbora-Ciurel)