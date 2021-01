Daria Radionova, sprijin de nădejde pentru Alex Bodi. Afaceristul, impresionat de gesturile iubitei sale: ”Mi-a dat putere”

12:10

Linie de metrou în jurul Constanței! Este una dintre cerințele locuitorilor din orașul de pe litoral către noile autorități, după alegerile locale din septembrie, anul trecut. Locuritorii din Constanța cer de la noua administraţie locală […] The post Linie de metrou în jurul Constanței! Asta este cererea pentru autorități appeared first on Cancan.ro.