Argeş: Percheziţii în patru judeţe într-un dosar privind infracţiunea de fals de monedă

16:20

Numeroşi membri şi reprezentanţi ai sindicatelor din domeniile sănătăţii, asistenţei sociale şi educaţiei au organizat, marţi, acţiuni de protest în ţară, în faţa sediilor prefecturilor, exprimându-şi nemulţumirea în acest fel faţă de îngheţarea salariilor în sectorul bugetar.* ALBAZeci de membri Sanitas, proveniţi de la mai multe spitale din judeţ, au protestat în faţa Prefecturii Alba în semn de nemulţumire faţă de prevederile Ordonanţei 226/2020 prin care sunt îngheţate salariile angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială."Este vorba de infirmieri, brancardieri, personal TESA, cărora le sunt blocate salariile, din cauza acestei Ordonanţe, la decembrie 2019. Mai protestăm şi pentru colegii noştri din asistenţă socială, care ar fi trebuit să beneficieze de acel stimulent pentru perioada în care ei au fost izolaţi, împreună cu beneficiarii, pe perioada stării de urgenţă, şi aplicarea sporurilor la salariul de bază tot pentru colegii noştri infirmieri, brancardieri şi personalul tehnico-administrativ", a declarat liderul Sindicatului Judeţean Sanitas Alba, Adriana Cristea,Ea a explicat că acestora ar fi trebuit, începând cu 1 ianuarie 2021, să le crească salariul de încadrare cu 25%."Din cauza acestei Ordonanţe, colegilor noştri le-a fost blocat salariul la (nivelul celui din - n.r.) decembrie 2020. Ei au beneficiat de o singură creştere de salariul, ceilalţi - asistenţi, medici - au adus salariul de încadrare la 2021", a spus Adriana Cristea.Liderul de sindicat a susţinut că România este "singura ţară din Uniunea Europeană în care în sistemul sanitar şi cel social au fost blocate şi îngheţate veniturile".La protest au fost prezente peste 50 de persoane care, la sugestia liderului de sindicat, au păstrat un moment de reculegere pentru angajaţii din sănătate care şi-au pierdut viaţa din cauza coronavirusului.* ARGEŞZeci de sindicalişti de la Sanitas au protestat, la Piteşti, faţă de intenţia autorităţilor de a îngheţa salariile personalului din sectorul bugetar. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOProtestul s-a desfăşurat în Piaţa Vasile Milea din Piteşti, în faţa sediului Instituţiei Prefectului Argeş.Participanţii la protest erau îmbrăcaţi cu halate albe şi purtau steaguri cu însemnele organizaţiei sindicale, precum şi pancarte cu mesaje adresate autorităţilor. Pe lângă mesaje precum "Respectaţi Legea 153/2017" sau "#epuizaţi", sindicaliştii au solicitat recunoaşterea bolilor profesionale şi acordarea stimulentului de risc.Acţiunea sindicaliştilor s-a desfăşurat fără incidente, zona în care s-a desfăşurat protestul fiind supravegheată de jandarmi.* BRAŞOVMembrii Sanitas au protestat, şi la Braşov, în faţa sediului prefecturii. Liderul braşovean al organizaţiei sindicale, Paul Negoescu, a prezentat, de asemenea, într-o şedinţă extraordinară a Comisiei Judeţene de Dialog Social, revendicările sindicale.Acestea vizează aplicarea legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; stabilirea sporului de condiţii de muncă prin raportare la salariul de bază aflat în plată şi acordarea stimulentului de risc salariaţilor din asistenţa socială. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOLa solicitarea reprezentanţilor Sindicatului Medisan-Sanitas Braşov, prefectului Mihai Cătălin Văsii va transmite aceste revendicări Guvernului, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Muncii, în cursul zilei de marţi, a precizat, într-o informare, Instituţia Prefectului.* CLUJAproximativ 50 de membri ai Federaţiei Sanitas au protestat, în faţa Prefecturii Cluj, împotriva intenţiei Guvernului României de îngheţare a salariilor bugetarilor.Protestatarii au purtat veste albe şi, printre altele, au scandat "Vrem dreptate pentru sănătate", "Noi muncim, nu cerşim" şi "Nu se poate fără sănătate". Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOEi cer, printre altele, aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 - Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilirea sporului de condiţii prin raportare la salariul de bază aflat în plată şi acordarea stimulentului de risc salariaţilor din asistenţa socială."România este singura ţară din UE care în timp de pandemie recurge la această măsură, care ciunteşte efectiv veniturile salariale de care ar fi trebuit să beneficiem în mod legal. Condiţiile de lucru sunt sub un stres de care nu ne-am mai izbit până acum, cu o încărcătură fizică şi psihică ieşită din comun", a declarat unul dintre protestatari.* CONSTANŢACâteva zeci de sindicalişti din cadrul Federaţiei Sanitas au pichetat, timp de o oră, sediul Prefecturii Constanţa, principala nemulţumire a protestatarilor fiind decizia guvernanţilor de îngheţare a salariilor în sectorul bugetar.Acţiunea de protest s-a desfăşurat fără a se înregistra incidente, iar protestatarii au purtat măşti de protecţie şi au respectat distanţarea fizică. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Printre nemulţumiri, în primul rând, îngheţarea creşterilor salariale pentru personalul din Sănătate şi Asistenţa Socială. Au rămas cu salariile îngheţate doar cei care au salariile cele mai mici, este vorba de personalul tehnic, administrativ, este vorba de infirmieri, îngrijitoare, brancardieri, care ar fi trebuit să primească sume extrem de mici, până la urmă discutăm de o chestiune de principiu. Al doilea lucru, este vorba de neacordarea stimulentului de risc prevăzut în Legea 82. (...) Al treilea lucru, discutăm de faptul că am convenit cu Guvernul, anul trecut, (...) că sporurile cu privire la condiţiile de muncă vor fi raportate la salariile aflate în plată şi vrem să se respecte", a declarat liderul Sanitas Constanţa, Nicolae Manea.* DÂMBOVIŢACâteva zeci de sindicalişti din sistemul sanitar au protestat, în faţa Prefecturii Dâmboviţa, faţă de decizia guvernanţilor de a îngheţa salariile bugetarilor la nivelul lunii decembrie a anului trecut."Avem o serie de revendicări, a fost perpetuată o stare de nemulţumire generală care a culminat cu apariţia ordonanţei 226 în ziua de 31 decembrie, ordonanţă care blochează creşterile salariale ale colegilor care urmau să aibă parte de un procent de creştere salarială la începutul anului 2021. O altă revendicare este plata tuturor sporurilor la nivelul salariului din 2022. Dacă medicii şi asistenţii primesc sporuri de specialitate la nivelul salariului din 2022, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre restul categoriilor de personal", a declarat preşedintele Sanitas Dâmboviţa, Claudiu Barbu. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOAcesta îl acuză pe premierul Florin Cîţu de faptul că nu a anunţat încă de când era ministru al Finanţelor că legea salarizării nu se poate aplica aşa cum era prevăzută."Suntem un pic supăraţi pe domnul prim ministru, în contextul în care în septembrie, octombrie şi noiembrie a fost ministrul Finanţelor, ştia ce probleme sunt, dacă dânsul credea că nu poate fi aplicată legea salarizării în continuare, aşa cum a fost ea aplicată începând din 2017, putea foarte bine să ne spună. Consider că au fost promisiuni electorale", a mai spus preşedintele Sanitas Dâmboviţa, Claudiu Barbu.Cei prezenţi la protest au respectat măsurile de distanţare fizică.* GORJCâteva zeci de persoane, membri ai Federaţiei Sanitas, filiala Gorj, au protestat, în faţa Prefecturii din Târgu Jiu, fiind nemulţumite de decizia de îngheţare a salariilor din sistemul sanitar şi al asistenţei sociale. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Revendicările noastre sunt foarte simple şi se referă la respectarea legii pentru tot ce înseamnă sănătate, asistenţă socială. Odată cu apariţia legii 153, legea salarizării unice, sănătatea şi asistenţa socială au beneficiat de creşteri salariale. După un an de zile de război adevărat, drept mulţumire pentru activitatea noastră (...), Guvernul Cîţu a venit şi ne-a tăiat creşterea", a spus preşedintele Sanitas Gorj, Valentin Popa.La protest a fost prezent şi senatorul PNL de Gorj, Ion Iordache, care a precizat că a venit pentru a fi alături de oamenii care l-au ales parlamentar."Am venit să vad ce problemă au şi dacă pot să îi ajut cu ceva. Dacă nu există o comunicare între noi, parlamentarii, şi autorităţi şi cetăţeni nu putem ajunge la un rezultat. Este normal ca salariaţii să îşi dorească venituri mai mari, sindicatele trebuie să îşi facă datoria, dar în acelaşi timp trebuie să înţelegem cu toţii că este o perioadă destul de grea", a afirmat Iordache.Prefectul Cosmin Pistol a mers în mijlocul protestatarilor şi a discutat cu aceştia.* HARGHITAUn număr de 60 de persoane au participat la protestul organizat de Sindicatul Sanitas Harghita şi au pichetat sediul Instituţiei Prefectului, nemulţumite de faptul că salariile şi sporurile le-au fost îngheţate şi nu vor beneficia de mărirea de salariu preconizată în 2021.Preşedintele Sanitas Harghita, Nyulas Emma, a declarat pentru AGERPRES că în urma aprobării Ordonanţei de Urgenţă 226, salarizarea rămâne la acelaşi nivel ca în anul 2020, iar sporurile la nivelul lunii decembriei, iar mărirea salarială de 25%, prevăzută în legea 153, nu va fi acordată."În această creştere ar fi intrat tot personalul care este cu salarii mici, începând de la portar, infirmiere, femei de curăţenie, registratori, personalul muncitor din spitale şi de la asistenţă socială, precum şi cei din birouri. ( ...) Este o nedreptate şi asta cerem: ca să se respecte Legea 153, aşa cum ea a fost iniţiată din primul moment, cu toate că şi ea a fost comentată dar, totuşi, ar fi adus, cât de cât, măcar un 50 lei în buzunarul acelui om care are un salariu mic. Şi cei din asistenţa socială sunt afectaţi de îngheţarea salariilor şi, în plus, ei nu au primit niciun drept şi nicio compensare, niciun stimulent pe toată perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă, aici, în Harghita", a spus Nyulas Emma. Foto: (c) CRISTIAN LUPASCU / AGERPRES FOTOAceasta a mai arătat că atât personalul sanitar, cât şi cel care lucrează în sistemul de asistenţă socială şi-a asumat riscuri mari, iar acum încep să apară cazuri de epuizări fizice şi psihice, care afectează procesul de îngrijire a bolnavilor.Liderul Sanitas Harghita şi-a exprimat speranţa că ordonanţa de urgenţă va fi modificată şi a punctat faptul că în ţările care se confruntă cu criza sanitară generată de COVID "personalul medico-sanitar şi cel de îngrijire, dar şi cei din asistenţă socială sunt mai bine priviţi şi au şi alte drepturi salariale".O delegaţie a protestatarilor a fost primită de prefectul judeţului, Ion Proca, la cererea sindicaliştilor fiind convocată şi şedinţa comisiei de dialog social.Prefectului i-a fost înmânat un memoriu cu revendicările protestatarilor, care va fi înaintat Guvernului României,* MARAMUREŞPeste o sută de membri din sindicatul Sanitas au protestat, în faţa Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş din municipiul Baia Mare. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Sănătatea este angrenată în prima linie. Este ca şi cum trimiţi la un foc maşinile de pompieri, dar le închizi robinetul şi le spui să mai economisească din apă. Cam asta este gândirea în acest moment şi-i descurajăm pe oameni să mai muncească. Este extenuant să munceşti în acest echipament şase sau opt ore pe zi, dar în acelaşi timp aparţinătorii nu pot să fie alături de pacienţi. Viaţa persoanelor îngrijite depinde exclusiv de personalul medical în aceste momente. Era absolut firesc să laşi această creştere salarială", a spus preşedintele filialei Sanitas Maramureş, Mircea Ciocan.Acesta a mai precizat că în cazul unei lipse de reacţie a Guvernului, sindicatele din sănătate vor aplica formula de grevă a "excesului de zel", adică, lucrătorii vor oferi servicii de asistenţă medicală în spitale strict cât prevede fişa postului.* OLTAproximativ 100 de membri ai Sindicatului Sanitas Olt au pichetat sediul Instituţiei Prefectului Olt, nemulţumiţi de îngheţarea salariilor şi sporurilor în anul 2021, sindicaliştii prezentând prefectului Florin Homorean solicitările lor spre a fi transmise Guvernului.Liderul Sindicatului Sanitas Olt, Roxana Dumitrescu, a declarat că sindicaliştii solicită aplicarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilirea sporului de condiţii prin raportare la salariul de bază aflat în plată precum şi acordarea stimulentului de risc salariaţilor din sistemul de asistenţă socială."Solicităm să se revină asupra ordonanţei care prevede îngheţarea salariilor şi să se aplice legea salarizării care prevede ca în acest an salariile să fie mărite cu o pătrime din diferenţa între salariile din 2018 şi cele pe care ar trebui să le aibă în 2022. Mai solicităm aplicarea sporurilor la salariul aflat în plată, pentru că acestea sunt aplicate la salariul din 2018, precum şi acordarea stimulentului de risc pentru personalul din asistenţă socială care a fost carantinat în centre alături de persoanele asistate", a precizat Roxana Dumitrescu.* PRAHOVAZeci de sindicalişti din cadrul Sanitas Prahova au protestat, în faţa sediului Prefecturii Prahova, cerând aplicarea legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dar şi stabilirea unor sporuri şi acordarea unor stimulente şi pentru angajaţii din asistenţa socială. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTOProtestatarii au scandat "Hoţii" şi "Astăzi suntem noi la voi, mâine sunteţi voi la noi".Aceştia s-au arătat nemulţumiţi de refuzul Guvernului de a respecta legea şi de a acorda salariile cuvenite pentru anul 2021 salariaţilor din sănătate şi asistenţă socială.* SUCEAVAO sută de reprezentanţi ai Sanitas Suceava au protestat, în faţa Palatului Administrativ faţă de îngheţarea veniturilor şi au cerut respectarea legislaţiei scandând.Protestatarii din sănătate şi asistenţă socială au respectat regulile din starea de alertă ce au permis participarea a doar maximum o sută de persoane, cu păstrarea distanţei de un metru între participanţi şi a măsurilor de protecţie sanitară.Ei cer aplicarea prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, stabilirea sporului de condiţii prin raportare la salariul de bază aflat în plată, acordare stimulentului de risc salariaţilor din sistemul de asistenţă socială. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Dacă noi vom dormi, salariile pot rămâne îngheţate minim un an, diferenţele salariale să fie la fel de mari între diferitele categorii de salariaţi, stimulentul pentru asistenţa socială să fie doar o promisiune, ca multe altele (...) Tot ce s-a obţinut până acum, mult sau puţin, doar prin pichetări şi greve a fost posibil. De fiecare dintre noi depinde să se mişte lucrurile'', le-a transmis colegilor sindicalişti preşedintele Sanitas Suceava, Romică Balan.Protestatarii au scandat "Demnitate pentru Sănătate!" şi "Muncim, nu cerşim!", ţinând şi un moment de reculegere în memoria angajaţilor din sistemul sanitar din judeţ şi din ţară care au murit în urma infectării cu SARS-CoV-2.Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a mers să discute cu grupul de sindicalişti şi le-a mulţumit angajaţilor din sistemul medical pentru ''dedicarea din ultimele 11 luni", căreia i se datorează situaţia epidemiologică din judeţ, pe care a apreciat-o ca "bună".Moldovan a spus că memoriul cu revendicările, care i-a fost lăsat de Sanitas, a fost transmis către Guvern."Ştim câte sacrificii aţi făcut. Vom depune toate diligenţele ca solicitările dumneavoastră să găsească un răspuns", le-a transmis el protestatarilor. AGERPRES / (A, AS - autori: Marius Septimiu Avram, Anamaria Constantin, Cornelia Dumitru, Silvia Marcu, George Onea, Leontin Cupar, Gina Ştefan, Nona Jalbă, Cristina Matei, Irina Poenaru, Marinela Brumar, Diana Dumitru - editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)