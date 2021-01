Alex Bodi, declarații cu lacrimi în ochi după ce Bianca Drăgușanu a plecat în Maldive cu Gabi Bădălău „Nu vreau să fie menționată”

16:40

Nici sfârșitul, dar nici începutul de an nu au fost prea blânde cu Alex Bodi. Afaceristul are probleme cu legea, iar acest lucru îl afectează. Nu este o situație deloc ușoară, chiar dacă el […] The post Problemele cu legea l-au afectat pe Alex Bodi: ” Îmi e foarte greu” appeared first on Cancan.ro.