Arad: Prima tranşă de vaccin Moderna a intrat în ţară prin PTF Nădlac II

Ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif i-a răspuns marţi pe Twitter secretarului de stat american Mike Pompeo la acuzaţiile potrivit cărora Iranul ar fi ''noua bază'' a Al-Qaida, făcând referire la legăturile SUA cu Arabia Saudită, relatează AFP.''Nimeni nu poate fi păcălit. Toţi teroriştii din (11 septembrie) veneau din destinaţii favorite (ale domnului Pompeo) din Orientul Mijlociu; Niciunul din Iran'', a scris Mohammad Javad Zarif. From designating Cuba to fictitious Iran "declassifications" and AQ claims, Mr. "we lie, cheat, steal" is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo's favorite ME destinations; NONE from Iran.— Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2021 Majoritatea autorilor atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite erau de origine saudită.''De la desemnarea Cubei (ca stat care 'susţine terorismul', anunţată cu o zi înainte de Pompeo) ''până la acuzaţiile (împotriva Iranului) despre Al-Qaida, 'Domnul Noi minţim-trişăm-furăm îşi încheie în mod patetic cariera dezastruoasă cu minciuni şi tonuri belicoase'', a scris ministrul Zarif.Zarif a făcut referire la comentariile făcute de Pompeo în 2019 privind experienţa sa de director al Agenţiei Centrale de Informaţii a SUA (CIA) în 2017 şi 2018. ''Am minţit, am trişat, am furat'', a declarat secretarul de stat.Ministrul iranian de externe a postat mesajul pe Twitter la doar câteva minute după ce Pompeo a afirmat în timpul unui discurs la Washington: ''Al-Qaida are o nouă bază: este Republica Islamică Iran''.Acuzată de mai multe ori de Washington că a găzduit membri ai reţelei lui Osama ben Laden, Republica Islamică (şiită) Iran a negat întotdeauna cea mai mică legătură cu acest grup jihadist sunnit.