Fiul Ioanei Năstase, prima reacție după scandalul dintre mama sa și fostul tenismen: ”E o luptătoare!”

18:30

Uganda a blocat toate rețelele sociale pe teritoriul său. Autorităţile au ordonat marţi tuturor furnizorilor de internet să blocheze toate platformele de social media şi serviciile de mesagerie, până la noi ordine. Se pare că […] The post Țara care a interzis rețelele sociale! Care este motivul ce a dus la această decizie appeared first on Cancan.ro.