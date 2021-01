FCSB. Matematica lui Gigi Becali: 5+5=7! Ce contract i-a prezentat FCSB lui Denis Haruț

22:30

CS Universitatea Craiova și Sepsi au remizat, scor 0-0, în runda cu numărul 16 din Liga 1. Corneliu Papură (47 de ani), suspendat pentru acest duel, consideră just rezultatul. Toate detaliile despre Craiova - Sepsi 0-0, AICI„Am avut o repriză, prima, în care terenul și-a pus amprenta asupra spectacolului fotbalistic. În actul secund, am reușit pe un teren greu două-trei situații de poartă. Per ansamblu, cred că este un rezultat echitabil. ...