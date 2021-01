Care este, de fapt, adevărata cauză a morții actorului Bogdan Stanoevici: „Infecția nozocomială a fost…”

20:40

DJ-ul italian Joseph Capriati se lupă pentru viața sa. Acesta este internat în stare critică după ce a fost înjunghiat de propriul tată. Totul a pornit de la o dispută de familie care s-a încheiat […] The post Un cunoscut DJ a fost înjunghiat de propriul tată! Artistul este internat în spital, în stare critică appeared first on Cancan.ro.