Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de miercuri indexarea salariului minim brut pe ţară

11:50

Actorul american Chuck Norris, în vârstă de 80 de ani, s-a văzut nevoit să declare marţi că nu a făcut parte din mulţimea care a luat cu asalt Capitoliul din Washington săptămâna trecută, după ce pe reţelele sociale a apărut o fotografie cu un bărbat care semăna izbitor de bine cu celebrul actor, transmite EFE. Fotografia în cauză a fost postată recent pe Twitter, iar în ea apăreau un susţinător al preşedintelui în exerciţiu Donald Trump şi un alt bărbat, roşcat şi cu barbă, cu menţiunea "Chuck Norris". Instantaneul a fost difuzat pe Twitter cu comentariul: "Atenţie, chiar nu menţionează nimeni faptul că Chuck Norris a fost la insurecţia MAGA?". MAGA îi desemnează pe susţinătorii lui Donald Trump, fiind acronimul în limba engleză al sloganului folosit de preşedintele republican în exerciţiu în campaniile sale electorale, "Make America Great Again" - "Să facem America măreaţă din nou''. I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn't him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW— Danielle Huss (@daniellehuss) January 12, 2021 Imaginea a fost redistribuită de sute de mii de ori, potrivit The Guardian."Am aflat recent că a existat o sosie Chuck Norris la revoltele de la Capitoliul din D.C. Nu am fost eu, n-am fost acolo. Nu este loc pentru violenţe de niciun fel în societatea noastră. Sunt şi voi fi mereu de partea Legii şi Ordinii. Prietenul vostru, Chuck Norris", a scris actorul, expert în arte marţiale, pe contul său de Twitter. I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL— Chuck Norris (@chucknorris) January 12, 2021 Şi managerul actorului, Erik Kritzer, a dorit să înlăture orice umbră de îndoială. "Acesta nu este Chuck Norris. Este un candidat la rolul de dublură, însă Chuck arată mult mai bine", a apreciat Kritzer într-un comunicat preluat de presa americană. "Chuck se află în ranch-ul său din Texas, unde continuă să locuiască împreună cu familia'', a adăugat reprezentantul actorului. Sursa foto: news.sky.comChuck Norris este cunoscut drept un susţinător de lungă durată al republicanilor şi al dreptei creştine din SUA, iar în mai multe rânduri şi-a exprimat sprijinul faţă de preşedintele american în exerciţiu Donald Trump. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor: Irina Cristea, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citeşte şi: LIVE UPDATE VIDEO Congresul SUA, reunit pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale; asalt asupra Capitoliului