Alina Pușcău, detalii despre iubitul care a cerut-o de nevastă: ”A fost a treia oară!”

10:40

Iulia Albu, suspectă de coronavirus, a postat marți un mesaj îngrijorător pe Facebook. Stilista și-a anunțat fanii că nu va fi prezentă în platou pentru rubrica pe care o are, ”Marțea Neagră cu Iulia Albu”. […] The post După ce și-a anunțat fanii că este sub observație medicală, Iulia Albu a apărut la TV appeared first on Cancan.ro.