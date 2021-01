Papa Francisc, vaccinat la Vatican (media)

14:50

Sarah Margaret Ferguson, ducesă de York, a scris primul său roman de ficţiune istorică, care va fi publicat de editura specializată în romane de dragoste Mills & Boon, potrivit bbc.com. Foto: (c) Sarah Ferguson / Facebook.comIntitulată ''Her Heart for a Compass'', cartea este inspirată din viaţa unei mătuşi îndepărtate, Lady Margaret Montagu Douglas Scott.Foto: (c) www.harpercollins.comDucesă de York a mai scris literatură pentru copii, nonficţiune despre regina Victoria şi un volum de memorii.''Sunt mândră că pot aduce propriul brand de ficţiune istorică pe piaţa editorială'', a spus ducesa.''Totul a început odată cu studierea istoricului familiei mele. Cercetând mai multe despre istoria familiei Montagu-Douglas Scott, am descoperit-o pentru prima dată pe Lady Margaret, care m-a fascinat întrucât avem un prenume în comun'', a adăugat ea. ''Deşi părinţii acesteia, ducele şi ducesa de Buccleuch, erau prieteni apropiaţi cu regina Victoria şi prinţul Albert, nu am reuşit să descopăr mai multe informaţii despre anii de tinereţe ai tizei mele şi aşa a apărut ideea care a dus la naşterea 'Her Heart for a Compass''', a mai spus ducesa de York.Deşi povestea include şi persoane sau evenimente din viaţa reală, ducesa a precizat că şi-a lăsat ''imaginaţia să zboare''.''Am o pasiune mai veche pentru cercetarea istorică şi pentru a spune poveşti cu protagoniste puternice în film şi televiziune'', a adăugat aceasta. Ducesei de York îi aparţine ideea filmului ''Young Victoria'' (2009), cu Emily Blunt, având la bază un scenariu semnat de Julian Fellowes.A fost totodată producătoarea filmului, iar fiica ei, prinţesa Beatrice, a jucat un rol episodic. Ducesa a colaborat şi la realizarea unui documentar despre prinţesa Louise de Saxe-Gotha-Altenburg, mama prinţului Albert.''Her Heart for a Compass'' a fost scrisă în colaborare cu una dintre cele mai cunoscute romanciere ale editurii Mills & Boon, Marguerite Kaye, care a semnat peste 50 de romane având drept fundal diferite perioade istorice.Romanul ducesei este o saga care povesteşte evenimente de la curtea reginei Victoria şi de la case artistocratice din Scoţia şi Irlanda, ajungând până în mahalale din Londra şi agitaţia New Yorkului din anii 1870.Potrivit prezentării făcute de editura Mills & Boon, romanul este ''călătoria fascinantă a unei femei, născută într-o familie aristocratică, care doreşte să spargă tiparele, să-şi urmeze inima şi să-şi descopere motivul de a trăi şi care, între timp, se îndrăgosteşte''. AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea)