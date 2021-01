Jennifer Lopez, blondă, sexy și goală, în noul clip “In the Morning”

14:20

Peste 10 milioane de dolari este salariul pe care îl va primi fiecare dintre cele trei staruri ale seriei „Sex and the City” pentru miniseria care va fi disponibilă în curând pe HBO Max. Cum […] Articolul Nici suma de 10 milioane de dolari n-a convins-o pe Kim Cattrall să revină în “Sex and the City” apare prima dată în Apropo.ro.