Zlotea: Sunt nevinovat; ştiind de această înscenare de sentinţă, am părăsit România

Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL şi fost şef al Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti, consideră că este nevinovat şi anunţă că a părăsit România şi că se află în altă ţară, unde a cerut statut de refugiat politic."Sunt nevinovat iar aceasta este o sentinţă nedreaptă, dată într-un dosar bazat în totalitate pe două denunţuri neîntemeiate, date sub presiune de doi inculpaţi arestaţi care, ulterior denunţurilor, au fost eliberaţi. Toată povestea s-a creionat în jurul acţiunilor sociale organizate pe lângă biserici în campania electoral din 2009. Faptele au fost catalogate de DNA ca fapte de corupţie şi trafic de influenţă fără nicio probă în acest sens. Instanţa de fond a Tribunalului Bucureşti a dispus în ceea ce mă priveşte o pedeapsă de 2 ani cu suspendare, pe care bineînţeles că am considerat-o nedreaptă şi am atacat-o. Instanţa de apel nu a respectat niciun drept la apărare pe tot parcursul procesului, schimbând în penultimul termen al pronunţării încadrarea în trafic de influenţă, fără ca acest lucru să se fi solicitat de vreuna dintre părţile implicate. Consider că această sentinţă este nedreaptă şi este o plată politică pentru simplul fapt că nu am fost de acord ca, la un moment dat, cineva să preia PDL", a scris Zlotea, miercuri, pe Facebook.El susţine că noul PNL, format în urma fuziunii cu PDL, "nu face altceva decât să arunce peste bord toţi liderii vechiului PDL, care s-au trezit, în urma acestei fuziuni, cu tot felul de probleme penale", şi adaugă că "la fel au procedat şi cei dinainte".Zlotea anunţă că va ataca decizia Curţii de Apel Bucureşti la Înalta Curte, la CEDO, la toate instituţiile europene abilitate."Ultimele alegeri parlamentare şi tot ce s-a întâmplat cu acestea sunt dovada clară că democraţia a fost confiscată în această ţară. În 4 decembrie 2020 am fost ameninţat că dacă nu voi renunţa la monitorizarea procesului electoral din 6 decembrie voi primi o condamnare cu executare în acest dosar. Motiv pentru care nu am mai participat şi am plecat din ţară şi nu am asistat la monitorizarea electorală pe care o desfăşuram în calitate de preşedinte al ATRNU. În acest moment, ştiind de această înscenare de sentinţă care urma să mi se pregătească, am părăsit România şi, la fel ca fostul meu coleg din Parlamentul European, spaniolul Carles Puigdemont, am cerut statut de refugiat politic în altă ţară. Cu probele şi dovezile pe care le am, inclusiv înregistrările din dosar care îmi dovedesc nevinovăţia, îmi voi căuta dreptatea la CEDO", a mai scris el.Miercuri, Marian Zlotea a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 8 ani şi 6 luni închisoare pentru luare de mită, instigare la luare de mită şi trafic de influenţă, fiind acuzat că a primit de la subalterni, firme şi supermarketuri bani şi produse alimentare pentru "pomeni electorale".Instanţa a mai dispus confiscarea de la Zlotea a sumei de 263.000 lei.La instanţa de fond - Tribunalul Bucureşti -, Marian Zlotea primise o pedeapsă de doi ani închisoare cu suspendare. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

