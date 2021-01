TikTok anunță schimbări majore. Aplicația va securiza conturile utilizatorilor cu vârste mai mici de 16 ani

Aplicația Tik Tok securizează conturile tuturor utilizatorilor cu vârste mai mici de 16 ani. Măsura vine în încercarea de a preveni manipularea și abuzarea acestora de către adulți, scrie Biziday, care citează The Guardian. Platforma, care are o limită de vârstă mai mică de 13 ani, a anunțat că utilizatorii sub 16 ani nu vor […]

