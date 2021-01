MM Stoica a comentat pe facebook după ce FCSB a ratat transferul lui Denis Haruț: „Era un fundaș dreapta interesant”

22:00

În urmă cu un an, FC Barcelona l-a demis pe antrenorul Ernesto Valverde (56 de ani), după eșecul catalanilor din semifinalele Supercupei Spaniei din sezonul 2019/20, 2-3 cu Atletico Madrid. Catalanii au avut un an dezastruos și nu au câștigat niciun trofeu.Ernesto Valverde a fost demis de Barcelona în urmă cu un an, după doi ani și jumătate pe banca catalanilor. ...