Cel mai ”pericoloso mafioso” al României a dat de belea! Serghei Mizil a intrat în vizorul Fiscului!

17:10

Mihai Trăistariu a ajuns la vârsta de 41 de ani și își dorește să își întemeieze o familie. Este pregătit pentru căsătorie și pentru a-și asuma rolul de tătic. Însă în ciuda dorințelor artistului, viața […] The post Motivul pentru care Mihai Trăistariu nu s-a căsătorit până acum! „Nu pot să îmi fac o relație cu o astfel de fată” appeared first on Cancan.ro.