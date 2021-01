SUA: Imposibil ca Trump să fie judecat înainte de plecarea lui de la Casa Albă (Mitch McConnell)

20:40

Congresul SUA a început miercuri dimineaţa dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, acuzat că a încurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morţi, relatează AFP. * UPDATE ORA 20,14 VIDEO SUA: Donald Trump este ''un pericol evident şi imediat'', el ''trebuie să plece'', afirmă Nancy Pelosi Donald Trump este ''un pericol evident şi imediat'' pentru SUA şi ''trebuie să plece'', a declarat miercuri lidera democraţilor din Congres, Nancy Pelosi, în deschiderea dezbaterilor asupra punerii sub acuzare a preşedintelui american în exerciţiu, informează AFP. Foto: (c) US HOUSE OF REPRESENTATIVES HANDOUT / EPA"Preşedintele SUA a incitat la această insurecţie, această rebeliune armată", a explicat ea cu referire la asaltul împotriva Capitoliului care a avut loc pe 6 ianuarie. "El trebuie să plece, el este un pericol evident şi imediat împotriva naţiunii pe care o iubim cu toţii", a spus Pelosi. ORA 16,47 VIDEO SUA: Congresul începe dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a preşedintelui Trump Congresul SUA a început miercuri dimineaţa dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, acuzat că a încurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morţi, relatează AFP. Votul asupra actului de acuzare este aşteptat să aibă loc în jurul orei 15:00 (20:00 GMT) în Camera Reprezentanţilor. Rezultatul votului este unul aşteptat, întrucât democraţii deţin majoritatea în Cameră.Acesta vot va marca deschiderea formală a procedurii de impeachment împotriva celui de-al 45-lea preşedinte al SUA, primul din istorie care va fi pus sub acuzare de două ori în Congres.Preşedintele Donald Trump, care mai are doar opt zile din mandatul la Casa Albă, a estimat marţi că nu există nicio şansă să fie demis şi a făcut apel la calm în prima sa deplasare în ţară după asaltul asupra Capitoliului de către susţinătorii săi, notează AFP. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editori: Florin Ştefan, Adriana Matcovschi, editor online: Gabriela Badea) * LIVE UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.