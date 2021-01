Pensionarul care vrea să oblige biblioteca din Lugoj să promoveze cultura română în Cuba: „Am rămas de ruşine şi ruşinea e a ţării“

22:30

Turcia, o ţară "stresată din punct de vedere hidrologic", cu doar 1.346 de metri cubi de apă pe cap de locuitor în fiecare an, se confruntă în acest moment şi din cauza ploilor slabe, cu cea mai gravă secetă din ultimul deceniu. Marile oraşe din Turcia ar putea rămâne fără apă în următoarele luni, iar Istanbul mai are apă pentru doar 45 de zile, scrie The Guardian, citat de Digi 24.