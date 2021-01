Fotbal: Paris Saint-Germain a câştigat Trofeul Campionilor

02:30

"Nimeni nu este mai presus de lege", a afirmat miercuri seară preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, după punerea sub acuzare a lui Donald Trump pentru "incitare la insurecţie" asupra Capitoliului la 6 ianuarie, notează AFP. President Trump has proven he is a clear and present danger to our American democracy. He must be impeached and removed from office. pic.twitter.com/5WvQIDG4eK— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 13, 2021 Omul de afaceri republican, primul preşedinte din istoria Statelor Unite care a fost vizat de această procedură, este "un pericol evident şi imediat" pentru ţară, a repetat ea. AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)