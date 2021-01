Adrian ”Beleaua” Corduneanu, filmat între mitraliere și pistoale!

22:30

După ce acum două luni şi jumătate a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală în cazul transferului lui Mihai Costea la FCSB, finanţatorul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a mai primit o […] The post Adrian Mititelu, cinci ani de închisoare, într-un alt dosar de evaziune fiscală! Fiul acestuia este revoltat. „Sistemul judiciar din Romania este unul infect” appeared first on Cancan.ro.