„S-a rupt lanțul de iubire!”. Declarațiile uluitoare Cosminei Adam, care doar ce s-a despărțit de iubit

23:20

Nu mai e nicio noutate faptul că Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio. Ceea ce surprinde acum, este reacția Catincăi Roman. Sora Oanei mărturisește că despărțirea îi priește vedetei și îl desființează […] The post Primele declarații ale Catincăi Roman despre divorțul Oanei: „Marius o trăgea în jos” appeared first on Cancan.ro.