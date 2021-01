Dacia lansează Bigster, un SUV de 4,6 metri lungime

Noul SUV lansat de Dacia, sub numele Bigster, este soluția pentru un vehicul de segment C, accesibil la preț. Modelul are 4,6 metri lungime și poate fi echipat cu motorizări alternative şi hibride.Dacia a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro