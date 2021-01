VIDEO Centru de vaccinare anti-COVID în Regie, amenajat de Universitatea Politehnica din Bucureşti

12:10

Actriţa Faye Dunaway s-a născut la 14 ianuarie 1941, la Bascom, Florida (SUA). Pe marele ecran s-a făcut remarcată cu rolul din filmul ''Bonnie and Clyde'' în care a jucat alături de Warren Beaty şi Gene Hackman, pentru care a primit o nominalizare la Oscar (1968), la categoria cea mai bună actriţă în rol principal, potrivit imdb.com, precum şi datorită rolurilor din peliculele ''The Thomas Crown Affair'' şi ''Chinatown''.După ce a absolvit liceul în 1958, a urmat cursurile Universităţii Florida din Gainesville pentru a urma o carieră în domeniul educaţiei, însă mai târziu s-a transferat la Şcoala de Arte Frumoase din cadrul Universităţii din Boston. După obţinerea diplomei de licenţă în domeniul artelor frumoase în 1962, a refuzat oportunităţile de a studia în acest domeniu şi în acelaşi an a acceptat să joace în producţia de teatru ''A Man for all Seasons'', potrivit britannica.com. În următorii trei ani a mai jucat în patru piese.Prima ei apariţie pe micul ecran a fost în seria TV ''Seaway'' (1965). Doi ani mai târziu, şi-a câştigat renumele cu rolul din celebrul film ''Bonnie and Clyde'' (1967). Ulterior, a interpretat roluri alături de actori precum Steve McQueen în pelicula ''The Thomas Crown Affair'' (1968), Jack Nicholson în ''Chinatown'' (1974) şi Robert Redford în ''Three Days of the Condor'' (1975). A continuat cu filme precum ''Little Big Man'' (1970) şi ''The Three Musketeers: The Queen's Diamonds'' (1973). Foto: (c) JULIEN WARNAND/EPAÎn 1977, a fost distinsă cu premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru prestaţia din filmul ''Network'', potrivit imdb.com. În 1988, a fost nominalizată pentru premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-o dramă pentru interpretarea din filmul ''Barfly'', unde a jucat alături de Mickey Rourke.În anii '90 a interpretat într-o serie de filme printre care ''The Handmaid's Tale'' (1990), ''Arizona Dreams'' (1993), ''Joan of Arc'' (1999), ''The Yards'' (2000), ''The Rules of Attraction'' (2002). De asemenea, în 1995 i-a apărut un volum autobiografic intitulat ''Looking for Gatsby. My life''. Foto: (c) PAUL BUCK/EPAUna dintre performanţele sale cele mai apreciate a fost rolul din seria TV ''Columbo'' (1993) pentru care a fost nominalizată, în 1994, la categoria cea mai bună actriţă într-un mini-serial sau film TV, la Globul de Aur. A avut mai multe apariţii TV între care CSI: ''Crime Scene Investigation'' (2006), ''Grey's Anatomy'' (2009) şi ''A Family Thanksgiving'' (2010).De-a lungul carierei a mai fost recompensată cu o serie de distincţii între care Primetime Emmy (1994) pentru serialul ''Columbo'' - 1971; Premiul BAFTA (1968) pentru peliculele ''Bonnie and Clyde'' - 1967 şi ''Hurry Sundown'' - 1967.În octombrie 2014, Faye Dunaway a fost invitată de onoare la Festivalul de film Lumiere de la Lyon, unde a adus un omagiu cinematografiei. În 2017 a jucat în peliculele ''The Case for Christ'' şi ''Inconceivable''. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Marina Bădulescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)