Ciolacu: Cîţu vrea să vândă, pe nimic, cele mai puternice şi rentabile companii de stat; ne vom opune

Antrenorul formaţiei FC Viitorul Constanţa, Mircea Rednic, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa va avea un avantaj în partida cu UTA Arad, întrucât a mai disputat un meci oficial în acest an, restanţa cu FC Hermannstadt, din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal."Am început bine, dar trebuie să continuăm. Important este să menţinem ritmul pe care l-am avut la meciul cu Sibiu. Ştim că nu va fi uşor, pentru că şi UTA vine după o serie de rezultate negative. Am văzut că au făcut şi multe schimbări, jucători care au plecat, alţii care au venit. Noi avem un avantaj, pentru că avem deja un meci oficial, şi asta aşa ar putea să ne ajute. Este o perioadă mai dificilă. Ţinând cont şi de condiţiile climatice care sunt în perioada asta şi noi am făcut antrenamente doar pe sintetic, pentru că nu am putut să ne antrenăm pe teren. Eu zic că suntem pregătiţi, preocuparea noastră a fost să ne refacem şi să recuperăm jucătorii care au avut ceva probleme şi mergem pregătiţi ca să luăm cele trei puncte", a declarat Rednic.El s-a arătat mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie: "Ei au mai adus jucători, nu ştim acum dacă s-au integrat, dar din punct de vedere al calităţii, UTA a arătat jocuri foarte bune şi noi trebuie să tratăm foarte serios acest meci. Tocmai de aceea am luat mai mulţi jucători de la academie, plus cei doi jucători care au venit acum, sper ca până la meciul cu Steaua (FCSB, n. red.), să poată sta măcar pe bancă. Avem un lot numeros. Cei care nu sunt acum în lot pentru deplasarea de la Arad vor face antrenamente intense şi mai mult ca sigur în momentul în care voi avea nevoie de un jucător, cei care sunt aici vor putea face faţă. Pentru că sunt plăcut impresionat de cei de la academie, de felul în care se prezintă".Pentru Mircea Rednic important este ca echipa lui să se menţină în următoarea perioadă între primele 6 echipe în clasamentul Ligii I."Normal că victoriile aduc un moral bun. Şi noi am trecut printr-o perioadă grea, a fost şi o perioadă de o lună în care a fost antrenor nou, până ne-am acomodat unii cu ceilalţi. Acum echipa este mult mai omogenă şi asta contează foarte mult. Jucătorii cred că încep să înţeleagă ceea ce le cer eu. Am fost mulţumit de meciul pe care l-am jucat, dar a trecut. Acum începe returul şi e foarte important să ne menţinem în primele şase", a mai spus tehnicianul.Partida UTA Arad - Viitorul Constanţa, din cadrul etapei a 16-a a Ligii I, prima a returului, se va disputa vineri, de la ora 17:00, la Arad.Aceasta este cea de-a doua partidă disputată de echipa lui Mircea Rednic, după ce duminică seara, a învins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia FC Hermannstadt, într-o partidă restantă din cadrul etapei a 12-a a Ligii I.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Andreea Lăzăroiu)