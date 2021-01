Parlamentul Italiei îl convoacă pe premierul Conte pentru a-i cere explicaţii despre criza politică

18:10

Cifrele noilor infectări şi ale deceselor asociate COVID-19 în Europa înregistrează noi maxime, cum este cazul Germaniei, care joi a anunţat un nou record de decese, motiv pentru care unele ţări impun noi restricţii antiepidemice sau le prelungesc pe cele deja adoptate, relatează agenţia EFE.Germania a înregistrat în ultimele 24 de ore 1.244 de decese asociate COVID-19, număr ce depăşeşte ultimul record, de 1.188 consemnat vinerea trecută, în timp ce numărul noilor cazuri de infectare este de 25.164. Recordul de infectări a fost raportat pe 18 decembrie, cu 33.777 de cazuri. Numărul persoanelor vaccinate împotriva COVID-19 în această ţară cu circa 83 de milioane de locuitori era joi de 758.093.Directorul institutului german de boli infecţioase Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, şi-a manifestat îngrijorarea faţă de noile tulpini de coronavirus detectate în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia, dar a apreciat că pandemia poate fi adusă sub control până la finele acestui an, cu condiţia însă ca un număr suficient de cetăţeni să fie dispuşi să se vaccineze. Foto: (c) TINO ROMANO / EPAItalia a anunţat 507 decese zilnice în ultima raportare, depăşind pragul de 80.000 de decese asociate COVID-19, şi 15.774 de noi infectări. Guvernul de la Roma a prelungit miercuri seară starea de urgenţă până pe 30 aprilie, unele restricţii fiind înăsprite. Este menţinută interdicţia de circulaţie între orele 22:00 şi 05:00, rămân închise şcolile, cinematografele, piscinele, iar barurile şi restaurantele pot fi deschise cel mult până la ora 18:00. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA / EPAMarea Britanie, unde noua tulpină mai contagioasă a coronavirusului SARS-CoV-2 a provocat o creştere puternică a numărului cazurilor de COVID-19, a spitalizărilor şi deceselor, are sistemul sanitar copleşit de valul de internări, spitalele fiind în plus nevoite să improvizeze morgi de urgenţă pentru pacienţii ucişi de COVID-19, iar un nou record de decese, de 1.564, a fost înregistrat miercuri. Începând de luni, 18 ianuarie, este obligatoriu un test COVID-19 negativ la intrarea în ţară, măsură de precauţie luată de guvernul de la Londra pentru a evita importarea şi a altor mutaţii ale coronavirusului, precum cele din Africa de Sud sau Brazilia.Pe de altă parte, Marea Britanie a luat un avans considerabil faţă de UE în privinţa vaccinării, reuşind până miercuri să vaccineze peste 2,6 milioane de persoane. Foto: (c) STR / EPAÎn Irlanda mai mult de jumătate din noile cazuri de COVID-19 confirmate sunt cu tulpina britanică, ce a provocat şi în această ţară o creştere a numărului cazurilor de infectare. Guvernul de la Dublin a estimat că până la sfârşitul lunii septembrie circa 80% din populaţia irlandeză va fi vaccinată. Foto: (c) Gao Jing / XinhuaO tendinţă ascendentă a infectărilor există şi în Franţa, deşi nu se observă o explozie a noilor infectări, cu 23.852 de noi cazuri anunţate miercuri şi 232 de noi decese. Cu toate acestea, guvernul de la Paris nu are în vedere un nou lockdown, dar este aşteptat să anunţe joi noi restricţii sociale. A fost conceput şi un plan pentru testarea lunară pentru COVID-19 a cel puţin un milion de elevi şi profesori, în contextul îngrijorărilor provocate de mutaţia britanică a coronavirusului, care, pe lângă faptul că este mai contagioasă, infectează de asemenea în măsură mai mare copiii faţă de variantele coronavirusului cunoscute anterior. Foto: (c) JOSE SENA GOULAO / EPAÎncepând de vineri, Portugalia reintră în lockdown pentru cel puţin o lună, ca urmare a creşterii exponenţiale a cazurilor pozitive de COVID-19 şi deceselor, joi fiind a şasea zi consecutiv când s-au înregistrat peste o sută de decese. Această ţară cu peste 10 milioane de locuitori are în prezent 116.328 de cazuri de COVID-19 active, care pun o mare presiune pe spitale, unde sunt internaţi 4.240 de bolnavi infectaţi cu coronavirus, dintre care 596 la ATI. Autorităţile au dispus amânarea tuturor intervenţiilor chirurgicale care nu sunt urgente. Şcolile rămân însă deschise.Austria se află în continuare în lockdown, cu sectorul HoReCa închis până cel puţin până pe 24 ianuarie. Şcolile vor fi redeschise pe 25 ianuarie, dar cu unele limitări. În pofida restricţiilor, miercuri au fost raportate circa 2.000 de infectări şi 49 de decese. Foto: (c) MAXIM SHIPENKOV / EPAÎn Rusia, primarul capitalei Moscova, Serghei Sobianin, a dispus joi redeschiderea şcolilor începând de luni, dar menţinerea încă cel puţin o săptămână a restricţiilor antiepidemice. El a susţinut că vacanţa de sărbători a diminuat numărul infectărilor, dar este contrazis de statisticile oficiale, care pentru joi au dat 5.893 de noi cazuri de COVID-19 la Moscova, cel mai ridicat bilanţ după 1 ianuarie, şi 24.763 pe ansamblul Rusiei, în timp ce progresează campania de vaccinare. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Tudor Martalogu, editor online: Simona Aruştei)