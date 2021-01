Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 15 ianuarie 2021. Fecioarele sunt stresate profesional

15:50

O tânără din București a tras o sperietură soră cu moartea după ce și-a cumpărat mâncare prin intermediul aplicației Glovo. La doar câteva secunde după ce i-a dat comanta, bărbatul a sunat-o și, ulterior, i-a […]