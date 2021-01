Calendar ortodox 15 ianuarie 2021. Mare sfânt ajutător celebrăm astăzi

Calendar ortodox 15 ianuarie 2021. Sfantul Pavel Tebeul a trait in secolul al III lea. Este considerat in istoria monahismului, drept primul ascet care s-a retras in "cele mai dinauntru ale pustiei", primul eremit sau pustnic. Informatiile despre viata Sfantului Pavel Tebeul, le avem datorita intalnirii sale cu Sfantul Antonie.

