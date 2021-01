Depresia postnatală a lovit-o pe cea mai puternică ispită dela „Insula iubirii”. Cum s-a vindecat Nicoleta Dragne

07:30

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a anunțat că unul dintre scenariile puse pe tapet pentru revenirea elevilor în școli va dispărea. Este vorba despre scenariul hibrid. Există trei scenarii stabilite de Minister pentru reluarea cursurilor în […] The post Dispare unul dintre scenariile schițate de Ministerul Educației! Ce elevi vor merge la școală din 8 februarie appeared first on Cancan.ro.