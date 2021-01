Tora Vasilescu, declarații despre experiența Covid-19: „Eu cu soțul am făcut o lună oxigenoterapie”

11:50

Mădălina Apostol și Nick Rădoi s-au căsătorit, în mare secret! Asta deși, la un moment dat, despre ei s-a spus că s-au despărțit! Vestea a fost confirmată chiar de Mădălina. Mădălina avea să-i spună ”La […] The post Mădălina Apostol și Nick Rădoi s-au căsătorit în mare secret! appeared first on Cancan.ro.