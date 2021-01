VIDEO Tom Jones va lansa, la 80 de ani, un nou album de studio

21:30

Statul trebuie să fie acţionar majoritar în toate societăţile şi companiile de interes strategic naţional, iar listarea unor pachete minoritare de acţiuni pe bursă nu înseamnă privatizare, ci şansa de modernizare şi de a face investiţii, susţine ministrul Energiei, Virgil Popescu."Ca în povestea cu Petrică şi Lupul, pe diverse voci, aud că se strigă "Ne vând ţara". Asta după ce premierul Florin Cîţu a anunţat că Guvernul vrea să abroge Legea 173/2020 care a reglementat interdicţia, pentru o perioadă de 2 ani, de înstrăinare a acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la bănci şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar. Un demers legislativ pe care îl susţin şi am mai anunţat asta. Însă, nu privatizăm nimic! Aşa cum am spus şi în cadrul ultimelor audieri, nu privatizăm nimic! Statul trebuie să fie acţionar majoritar în toate societăţile şi companiile de interes strategic naţional! Şi aşa va fi!", a scris vineri seara ministrul Energiei, pe pagina sa de Facebook. El a transmis că listarea unor pachete minoritare de acţiuni pe bursă nu înseamnă privatizare, "ci şansa de modernizare, de a face investiţii, de care, evident, va beneficia fiecare român". "P.S. În continuare cred că nu este bine să ne folosim de manipulare şi de temerile ascunse ale unor oameni, doar că să obţinem un interes electoral efemer", a mai scris Popescu.Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că Legea privind neînstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile naţionale va fi abrogată, ca un semnal pentru piaţa de capital, în sensul atragerii de noi investiţii străine în România."Vom abroga acea lege, cu totul. (...) Aici nu este vorba de înstrăinare a acţiunilor, e vorba de a atrage capital în România. Asta facem, capitalizăm aceste companii. Nu avem resursele la buget să capitalizăm toate aceste companii, la nevoile pe care le au aceste companii pentru investiţii şi pentru a se dezvolta. Şi atunci, bineînţeles, că o parte din acţiuni sau din proprietatea acestor companii este transferată, în schimbul acestui capital, altor acţionari. Se întâmplă peste tot în lume. Şi, mai mult de atât, ceea ce am observat şi în România, dar şi în alte ţări, acolo unde am avut astfel de injecţii de capital şi au venit după aceea cu un management performant, cu o guvernanţă corporativă, (...) acele companii au fost salvate, au mers mai departe, au angajat oameni, au fost profitabile, au plătit taxe la buget. Asta este reţeta pe care vrem să mergem", a explicat Cîţu, într-un interviu la Radio Guerrilla.El a adăugat că România vrea să dea un semnal că are o economie modernă, care ştie să lucreze cu instrumentele pieţei de capital.Ministerul Energiei a publicat pe site-ul instituţiei un proiect pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică.Prin Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 736 din data de 13 august 2020, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 166/2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 900 din 5 octombrie 2020, s-a reglementat interdicţia, pentru o perioadă de 2 ani, de înstrăinare a acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la instituţii de credit, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută.Totodată s-au suspendat, pentru o perioadă de 2 ani, orice proceduri privind înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare, cu excepţia operaţiunilor postprivatizare şi operaţiunilor specifice privatizării, în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat s-a realizat."În plan economic remarcăm că un comportament al statului în care sunt suspendate anumite operaţiuni legate de capitalul de stat administrat, respectiv înstrăinarea unor acţiuni/active sau vânzarea de către operatorii economici cu capital majoritar/integral de stat a unor participaţii pe care le deţin la filialele proprii, creează un statut discriminatoriu în raport de operatorii cu capital privat şi în special concurenţi, riscul major fiind acela al diminuării resurselor financiare atrase, a imposibilităţii dezvoltării afacerilor sau implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic de interes general. Identificând problemele care afectează întreg sistemul economic naţional, precum şi comportamentul economic şi financiar al societăţilor cu capital de stat, considerăm ca fiind necesară abrogarea acestor măsuri", se arată în expunerea de motive pe acest proiect. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Gabriela Badea)