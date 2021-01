Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu susţine certificatul de vaccinare dorit de şefa UE pentru călătorii internaţionali

19:00

In momentul in care discutam despre icoane, in mod evident atingem o latura mult mai aparte a sufletului. Din acest motiv, atunci cand va ganditi sa oferiti o icoana in dar, recomandarea noastra este sa va indreptati atentia spre o icoana valoroasa din argint, mai ales ca un asemenea cadou il veti oferi unei persoane sau unei familii apropiate.