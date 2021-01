VIDEO Hochei: SC Miercurea Ciuc a câştigat la Budapesta, cu MAC HKB Ujbuda

22:20

Academicianul Eugen Simion afirmă că identitatea românească, participantă la concertul lumii europene, trebuie apărată în faţa unui globalism care acţionează în toate domeniile."Mă adresez în general parlamentarilor români şi în general oamenilor care au o responsabilitate în această ţară. Şi mă adresez şi intelectualilor români, oamenilor de ştiinţă, umaniştilor, profesorilor din această ţară. (...) După părerea mea - am o anumită vârstă, am trecut prin toate, începând cu al Doilea Război Mondial, până la Revoluţia din '89 şi de atunci, 30 de ani, prin toate discuţiile noastre din anii '90 ş.a.m.d. - este un moment în care trebuie să apărăm ceva, foarte important. Şi cel mai important este identitatea românească", a spus vineri preşedintele Secţiei de Literatură şi Filologie a Academiei Române într-un mesaj adresat la evenimentul dedicat Zilei Culturii Naţionale de la Ateneul Român.Simion a susţinut că "în lume acţionează acest proces de globalism, în toate domeniile, începând cu economia, cu legile juridice"."Francezii resping globalizarea, pe care o numesc mondializare. Să fim atenţi. Noi nu avem tăria, nu avem vechimea, nu avem forţa pe care a avut-o în lume şi încă o are limba franceză şi cultura franceză, umanismul lor şi politica lor culturală pe care au dus-o. Noi suntem o cultură mai mică, o cultură modernă, pentru că abia avem vreo 200 de ani, deşi, mă rog, avem rădăcini mai vechi. Noi trebuie să fim atenţi la acest element de identitate. (...) Elementul naţional, pe care unii vor să-l scoată din literatură, spunând că în locul literaturii, inspirându-ne de la americani, să se vorbească despre feminism, să se vorbească despre minorităţile sexuale... Bun. Literatura poate vorbi şi despre aceste fenomene care aparţin lumii contemporane, dar literatura exprimă o limbă, limba exprimă o naţiune, naţiunea are o identitate", a arătat Eugen Simion.El consideră că "această identitate, care participă la concertul lumii europene, trebuie apărată şi trebuie apărată nu de Europa de la Bruxelles, ci de Europa de la Bucureşti"."Idealul nostru este 'omul desăvârşit şi întreg' de care am tot pomenit, pentru că îmi place această formulă, care este astăzi românul european, un român lucid, un român care nu se ruşinează cu trecutul, cu istoria lui, care ştie să aleagă şi să folosească tradiţiile lui, care să nu-şi părăsească această înţelepciune şi această experienţă şi valorile pe care noi am reuşit (să le păstrăm n.r.) într-o istorie foarte grea. Să nu uităm că toate provinciile noastre istorice au fost ani, uneori sute de ani, sub stăpânire străină. (...) Ce nebunie este în capul nostru să uităm de această experienţă, ci să nu luăm ce e bun din ea. Să nu fim nişte localnici de un localism conservator, ruginit, ci, dimpotrivă, să ne deschidem spre Europa, să intrăm în cultura europeană cu partea noastră de valoare, cu valorile noastre", a spus academicianul.Fostul preşedinte al Academiei Române consideră cultura europeană drept "o noţiune abstractă"."Cultura europeană este o sumă a culturilor naţionale. În această sumă avem şi noi locul şi rostul nostru. Să fim atenţi la aceste aspecte. Este foarte important. Să ne apărăm limba noastră, să o apărăm din interior de neglijenţa, de inerţia, uneori de prostia noastră. Să apărăm istoria noastră, să n-o desfigurăm prin manualele şcolare. Şi cultura şi literatura română", a încheiat Eugen Simion.Academia Română a sărbătorit, vineri, Ziua Culturii Naţionale, în parteneriat cu Filarmonica "George Enescu", în condiţiile impuse de criza sanitară, fără public, evenimentul fiind înregistrat şi transmis ulterior de radio şi televiziune.În cadrul manifestării, despre importanţa acestei sărbători au transmis mesaje patriarhul BOR, Daniel, preşedintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Secţiei de Filologie şi Literatură a Academiei Române şi iniţiator al Zilei Culturii Naţionale, acad. Eugen Simion, şi acad. Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audio-Vizual.Alocuţiunile au fost urmate de un concert susţinut de Filarmonica "George Enescu", sub bagheta dirijorului Horia Andreescu.Confirmată legislativ prin Legea nr. 238/2010, la propunerea academicianului Eugen Simion, Ziua Culturii Naţionale este sărbătorită în data de 15 ianuarie, când este marcată ziua de naştere a poetului Mihai Eminescu. 