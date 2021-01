Tenis/Coronavirus: Openul Australiei - Două cazuri pozitive în avionul care i-a trasportat pe jucători de la Los Angeles

10:10

Proprietarul unui resort din Delta Dunării şi membru în conducerea asociaţiei neguvernamentale Eco Delta Dunării, Dragoş Anastasiu, apreciază drept "un moment istoric" decizia USR PLUS de a transparentiza şi depolitiza procesul de numire a guvernatorului Rezervaţiei.El speră ca acest proces să fie replicat şi pentru alte roluri importante din conducerea statului român."Mi se pare că este un moment istoric. Faptul că nişte partide politice, o alianţă renunţă la tot ceea ce noi toţi am numit de-a lungul timpul 'goana după funcţii', cumva de înţeles pentru că scopul oricărui politician este să ajungă într-o funcţie să poată influenţa direct, iar această alianţă pune un astfel de rol în dezbatere publică şi nominalizează un simbol al României ca şi coordonator al grupului care să vină cu propuneri, mi se pare că trăiesc un vis frumos. Îmi doresc lucrul acesta şi pentru alte roluri importante din conducerea statului român", a declarat sâmbătă, pentru AGERPRES, omul de afaceri Dragoş Anastasiu.În opinia lui, viitorul guvernator al Rezervaţiei trebuie să fie atât un bun manager, cât şi un om cu atitudine şi curaj."Există un model ideal pe care probabil nu-l va găsi nimeni. Trebuie să existe o combinaţie fericită între capabilităţi manageriale solide, curaj, fiindcă este nevoie de mult curaj acolo pentru a scoate pe masă ceva gunoi adunat de-a lungul timpului sub preş, e nevoie de cunoştinţe profunde de protecţie a mediului şi, dacă vreţi, spirit antreprenorial economic, fiindcă eu cred că Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) trebuie să fie o instituţie care protejează în acelaşi grad şi oamenii, şi mediul. A găsi balanţa între aceste nevoi necesită cunoştinţe manageriale, curaj, cunoştinţe de mediu şi economice. E complicat să găsim o asemenea combinaţie, dar cred că aceste capabilităţi manageriale şi atitudinea sunt peste celelalte care se pot învăţa şi pentru care există specialişti în ARBDD. Dacă va fi găsit un manager cu atitudine şi curaj, va fi excepţional pentru Delta Dunării", a mai spus Anastasiu.El a mai spus că se aşteaptă ca procesul de selecţie a viitorului guvernator să dureze şase săptămâni."Faptul că mediul de afaceri, organizaţii neguvernamentale, stakeholderi îşi pun mintea la contribuţie pentru a alege nu pe cel mai destoinic om de partid, ci pe cel mai bun om din România, mi se pare că trăim ceva senzaţional. (...) Eu sper că în maximum şase săptămâni un astfel de proces să fie încununat cu un short-list de trei, două sau patru nume. Dacă actualul guvernator va fi pe listă, pentru noi va fi o mare bucurie să ştim că a câştigat cel mai bun", a mai menţionat antreprenorul.USR PLUS a anunţat, vineri, iniţierea unui proces transparent şi consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), responsabilitate care a revenit Alianţei după negocierile cu partenerii de coaliţie.Conform unui comunicat al USR PLUS, pentru începerea procesului de recrutare, cei doi copreşedinţi ai Alianţei i-au adresat lui Ivan Patzaichin invitaţia de a forma un grup consultativ reprezentativ pentru Delta Dunării, din care să facă parte asociaţii şi persoane "cu preocupări reale" în ceea ce priveşte destinul Deltei."Acest grup consultativ va avea rolul de a creiona mandatul viitorului guvernator, profilul profesional şi elementele de competenţă necesare pentru a asigura o bună guvernare a Deltei Dunării", a precizat sursa citată.Potrivit USR PLUS, Ivan Patzaichin a răspuns afirmativ acestei invitaţii.Alianţa apreciază că viitorul guvernator al Deltei Dunării şi echipa sa trebuie să regândească rolul ARBDD "prin armonizarea obiectivelor economice, de mediu, de patrimoniu natural şi cultural", implicând în decizii comunităţile locale şi asociaţiile civice."Vreau să scoatem Delta Dunării din circuitul politizării pentru că dezvoltarea durabilă a zonei e un obiectiv naţional şi chiar european prin valoarea şi mărimea finanţărilor de la UE care pot fi atrase. Faptul că implicăm în această alegere a conducerii ARBDD, încă de la început, asociaţii de pescari, asociaţii care protejează patrimoniul cultural sau actori din turism este pentru că vrem o viziune împărtăşită pentru viitorul Deltei şi o colaborare strânsă între comunitate şi administraţie", a afirmat Dacian Cioloş, copreşedinte USR PLUS, deputat european şi preşedintele grupului Renew Europe din PE."Delta Dunării e unul din locurile cu care fiecare dintre noi ne mândrim de câte ori vorbim despre România. Participarea USR PLUS la guvernare înseamnă şi respectarea promisiunii că oamenii competenţi, cu viziune reală de dezvoltare durabilă - care înseamnă respect pentru natură, dar şi preocupare pentru viaţa economică a Deltei - pot să arate că buna guvernare chiar este posibilă. Am foarte mare încredere că alături de Ivan Patzaichin şi cei care iubesc cu adevărat Delta vom găsi un guvernator de ispravă", a spus, la rândul său, Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS şi vicepremier. 